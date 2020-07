Un paziente ricoverato all’ospedale di Molfetta era risultato positivo al Covid-19 ma si sarebbe trattato di un errore. La conferma arriva dal sindaco Minervini. In mattinata sono state effettuate le operazioni di sanificazione del reparto dove ha stazionato. Anche per il personale sanitario che è stato in contatto con il paziente sono scattati i protocolli di sicurezza per arginare eventuali contagi.

Ma pochi minuti fa il Comune ha pubblicato una nota ufficiale: «Per fortuna l’allarme è rientrato – il commento del sindaco, Tommaso Minervini – deve comunque restare alta l’attenzione perché il virus circola ancora. Bene hanno fatto i medici, gli infermieri e la Direzione sanitaria del don Tonino Bello ad attivare immediatamente tutte le procedure necessarie. Il sistema ospedaliero-sanitario rimane sempre attivo e vigili per ogni evento critico. Colgo l’occasione per rinnovare a tutti l’invito a tenere comportamenti responsabili».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.