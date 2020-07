Un paziente è stato ricoverato all’ospedale di Molfetta, ed è risultato positivo al Covid-19. Pertanto sono in corso le operazioni di sanificazione del reparto dove ha stazionato. Anche per il personale sanitario che è stato in contatto con il paziente sono scattati i protocolli di sicurezza per arginare eventuali contagi.

Il pronto soccorso di Molfetta e tutto il sistema sanitario e di prevenzione è costantemente allertato per la battaglia antidiffusione. La Polizia locale è sul posto ad assicurare che nessuno entri nel nosocomio per il tempo necessario alla sanificazione.

Molfetta rimane attenta, allo stesso modo il sindaco Tommaso Minervini invita tutta la cittadinanza ad attenersi alle regole e a indossare la mascherina in tutti i casi di assembramenti, soprattutto nei luoghi chiusi.

«Ringrazio – afferma il sindaco – tutti gli operatori sanitari e gli infermieri che tempestivamente si sono adoperati per il contenimento del paziente».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.