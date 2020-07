GLI ARTISTI

72-HOUR POST FIGHT + VERY SPECIAL GUEST: MASSIMO PERICOLO CLAP! CLAP! (LIVE AV SHOW) VISUALS: GIULIA DALL’ARA

JOLLY MARE

NICOLA CONTE ‘AFROCOSMICO’

(FEAT. CAROLINA BUBBICO, FILIPPO BUBBICO, RAFFAELE CASARANO, VALENTINA MAGALETTI, FEDERICO PECORARO & DAVIDE SHORTY) POPULOUS

SANJA MARKOVIC & PUGLIA JAZZ ALL STARS

THE DINING ROOMS VIVA VIVA MALAGIUNTA YAFFRA (PIANO SOLO) & MORE

Come da tradizione, la line-up di VIVA! Festival è una proiezione del suono più composito del nostro tempo, proprio come quello di 72-Hour Post Fight, un progetto musicale unico nel panorama italiano, nato dalla mente di Carlo Luciano Porrini (Fight Pausa) e Luca Bolognesi (Palazzi D’Oriente) ed in cui vengono coinvolti anche i musicisti Andrea Dissimile e Adalberto Valsecchi. Fra elettronica sperimentale e hip hop, jazz e emo, il loro debut album uscito per La Tempesta International è un viaggio sonoro che evidenzia atmosfere fluide, capacità di improvvisazione, chitarre affilate e break di batteria di taglio hip-hop. il loro live è una vera e propria session e i loro brani hanno trovato un naturale proseguimento con il remix album a cura di artisti e producer, italiani e stranieri, tra cui Cooly G, Ben Vince, Yakamoto Kotzuga. Per il VIVA! Festival è inoltre prevista la presenza come special guest di Massimo Pericolo, rapper italiano capace di raccontare la società e la gioventù del nostro paese con uno stile graffiante e diretto. Nel maggio 2020 ha collaborato insieme al vincitore del festival di Sanremo Mahmood per la canzone “Moonlight Popolare”, che ha esordito nella top 3 dei brani più ascoltati di Spotify e della classifica FIMI.