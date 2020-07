I residenti del quartiere Umbertino di Bari, a poca distanza dal lungomare e fulcro della movida, tornano a raccontare un’altra notte difficile questa volta a causa di una rissa che si è scatenata introno alle 3 di notte in via Cognetti e di un incidente stradale pochi minuti dopo.

“Il report è di una persona svegliata dal potente rumore delle lamiere – si legge sulla pagina social del comitato per la salvaguardia del quartiere Umbertino – Dopo una rissa avvenuta dinanzi al bar di Via Cognetti prospiciente il Kursaal e l’intervento delle forze dell’ordine, c’è stato il finale col botto all’angolo di Largo Adua con via Abbrescia, con intervento delle pattuglie già in zona per precedente situazione ‘normale!'”.

I cittadini chiedono un monitoraggio stabile da parte delle forze dell’ordine. Oltre ai rumori di sottofondo dei ragazzi fino a tarda notte e ad alcuni episodi di violenza, sono stati segnalati anche fuochi d’artificio tra i pedoni e auto di passaggio.

