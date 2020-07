“Ho apprezzato molto l’idea dei miei amici avversari politici di candidare Lopalco, credo che abbiano ragione, in politica dovrebbero misurarsi non solo i professionisti delle preferenze, ma anche i professionisti nella vita, magistrati, medici”. Risponde così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alle accuse del centrodestra.

“Ora non so se Lopalco accetterà mai, non so se avrà la voglia e il coraggio di scendere in campo, sarebbe bello se nelle liste di tutti i partiti ci fosse gente come Lopalco – continua Emiliano – Invito tutti quelli che hanno voglia di cambiare e non solo di sostenere la candidatura di chi sta da 20 anni, a mettersi in gioco. Io credo sia difficile che una personalità di quel livello possa accettare di scendere agli inferi, quando ci si candida si consente a chiunque di dire quello che vuole. Qualcuno ha timore che Lopalco si candidi, non so che cosa farà lui, Lopalco ha fatto per la Puglia un lavoro straordinario. Tutti avrebbero voluto avere un epidemiologo come loro”.

