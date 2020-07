“Come mai inaugurazioni si susseguono in tutta la Puglia? E’ assolutamente normale”. A dirlo è il governatore della Puglia, Michele Emiliano durante l’inaugurazione al Policlinico di Bari del nuovo Centro trasfusionale. In risposta alle polemiche sull’elevato numero di aperture o fine lavori in concomitanza con la campagna elettorale estiva che precede le elezioni regionali.

“Quando si comincia una legislatura è nomale che alla fine ci siano le inaugurazioni – ha proseguito Emiliano -. Se le avessi fatte all’inizio non sarebbe stato un lavoro ascrivibile alla mia amministrazione, in qualche maniera è giusto che la gente sappia quello che è avvenuto e nel modo in cui lo si fa”.

Poi un pensiero ai lavoratori della sanità: “Bisogna ringraziare l’impegno di chi nel Policlinico, risalente al 1930, si affanna in tutti i modi possibili per rendere più moderno questo luogo per tutti i pugliesi”, conclude Emiliano.

