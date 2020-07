Secondo il sondaggio dell’istituto Troisi Ricerche, realizzato nelle giornate comprese tra il 5 e il 7 luglio 2020, e riportato da Fanpage, l’attuale governatore Michele Emiliano sarebbe in vantaggio rispetto al candidato del centrodestra Raffaele Fitto. Il sondaggio è stato svolto interpellando mille elettori scelti tra residenti maggiorenni in Puglia, selezionati in modo casuale e in base proporzionale per genere, fasce d’età e province.

Alla domanda ‘Chi ha intenzione di votare come Presidente della Regione Puglia?’, ha risposto Michele Emiliano (centrosinistra ) il 41,1%, Raffaele Fitto (centrodestra) il 37,6%, Antonella Laricchia (M5S) il 16,7%, Ivan Scalfarotto (Italia Viva, Azione, +Europa) il 4,2%, Mario Conca (Lista Conca/ Cittadini pugliesi) lo 0,4%; 41% il valore percentuale al netto dei ‘Non so/Non risponde”.

Alla domanda ‘Secondo lei chi vincerà le elezioni regionali in Puglia?’, Emiliano è dato vincente dal 48,5% degli intervistati; Fitto dal 38,9%; Laricchia 11,3%; Scalfarotto 1,2%; Mario Conca 0,1%; 24,2% è il valore percentuale al netto dei ‘Non so/Non risponde’. Il sondaggio non tiene conto della candidatura formalizzata due giorni fa di Pierfranco Bruni per il Movimento Sociale Fiamma Tricolore.

