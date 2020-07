Addio a Teodosio Barresi, conosciuto da tutti come Dorino, indimenticabile nella parte di Peppino nel film Lacapagira di Alessandro Piva.

Nel 2005 ha inoltre lavorato con Mino Barbarese per la realizzazione del film L’Ariamara. Tra le ultime partecipazioni quella in Stardust con Corrado Guzzanti.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Come il ricordo di Nicola Pignataro.

“Ciao AMICO, ora sei nel mondo dei giusti e voglio ricordarti come ti ho sempre portato nel cuore. Lì dove si annida la verità e non le false impressioni che possiamo trasmettere a quelle strane cose che calcano la superficie di questa che chiamiamo “Madre Terra” e che tutti chiamiamo: “esseri umani””, scrive Pignataro. Di Teodosio ricordano tutti la sua grande professionalità e umiltà.

“Ciao Teodosio Barresi….onorata di aver recitato e chiacchierato dietro le quinte… attore,amico,grande professionista.. e come dicevi in ” medici al capolinea “.. pubblicità!.. grazie Teodosio…un abbraccio alla famiglia”, scrive l’attrice Lia Cellamare.

