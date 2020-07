Ferie e permessi stanno mettendo in crisi l’organizzazione dei turni dell’Amtab, soprattutto per quanto riguarda i controllori. Già ce ne sono davvero pochi a disposizione: una ventina per tutta la flotta dei bus e per tutta la città. Capita adesso che con le ferie di domenica ne vengano messi solo due, uno per turno. Una circostanza che inevitabilmente porta ad “aiutare” i “portoghesi”, coloro che usano i mezzi pubblici senza pagare i ticket.

“Non è però solo un problema di ferie – ci racconta Vincenzo Lomoro, responsabile Città Metropolitana Cisl – una unità è stata persino spostata dal settore verifica agli uffici. Io come sindacato posso fare finta di non vedere? A questo punto dicessero che sui bus in estate si può viaggiare gratis, perché tanto i controllori non ci sono. Questa è una situazione a cui bisogna porre rimedio, sia per l’azienda sia per tutti i passeggeri che pagano regolarmente il biglietto”.

