Il nuovo servizio di monopattini elettrici, attivato da una settimana in città, rappresenta una boccata d’aria fresca nel campo della mobilità sostenibile. A centinaia ne stanno usufruendo anche per gli spostamenti casa – lavoro, ma l’inciviltà e il mancato rispetto delle regole non si fanno attendere.

Ovunque si vedono ragazzini salire in tre su uno stesso mezzo (si può circolare solo uno alla volta), gente che li usa in mezzo alla strada (video sotto), mettendo in pericolo la propria incolumità e quella degli automobilisti. Diversi sono stati i tentativi di furto e i danneggiamenti. Ad alcuni mezzi sono “scomparsi” i porta cellulari.

“A volte mi vergogno di essere barese – scrive su Facebook al sindaco un componente del gruppo Telegram monopattinielettricibari, postando la foto di un monopattino su un bidone dell’immondizia – abbiamo creato una community di gente per bene dove il nostro obbiettivo è anche quello di cercare di evitare queste situazioni e far si che le aziende che credono nella nostra stupenda città non scappino”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.