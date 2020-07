Intorno alle 23 di ieri si è verificato un incidente stradale a Bitritto (Bari). Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, una Ford Focus blu guidata da un giovanissimo in via Pietragallo è finita ad alta velocità contro alcune automobili parcheggiate per cause ancora in fase di accertamento.

Il guidatore avrebbe perso il controllo vettura e in seguito al forte impatto sono stati abbattuti alcuni cartelli pubblicitari. Il ragazzo è rimasto ferito. “Quella strada è come il gran premio di formula uno”, commenta un lettore di Borderline24.

