Un albero di grosse dimensioni è crollato questa mattina in via Marzano, forse per il vento forte. Sul posto la polizia locale che ha messo in sicurezza la zona e deviato il traffico.

