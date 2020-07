La Polizia Locale di Bari nella tarda serata di ieri e nella notte appena trascorsa, a tutela della sicurezza stradale, ha previsto particolari controlli nelle zone della movida (Umbertino, Murat, Torre a Mare, Poggiofranco, lungomare Starita, Waterfront) dove, con mirati posti di controllo traffico, sono state elevate ben 209 sanzioni per guida senza cinture di sicurezza, soste irregolari su marciapiedi, su posti riservati ai disabili, attraversamenti pedonali e nelle zone di parcheggio riservate ai residenti.

Sanzionati e diffidati con ordine di allontanamento anche 2 parcheggiatori abusivi in “azione” in piazza Liberta’ e zona Murat.

Infine il Nucleo di polizia amministrativa della P.L. ha effettuato diverse ispezioni in alcuni pubblici esercizi per il rispetto, da parte del personale addetto alla somministrazione, sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti dall’emergenza Covid19. Elevata una sanzione in zona Piggiofranco.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.