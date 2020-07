Un bagnino questo pomeriggio ha salvato due fratellini a Pane e pomodoro. La storia è raccontata dal Quotidiano Italiano. Protagonista un bagnino di 21 anni Elio Di Paola. Il giovane, mentre era in servizio, ha visto due fratelli annaspare a causa del mare mosso. Si è subito tuffato e li ha trascinati da solo a riva fin quando un surfista gli è andato incontro. Il bagnino, arrivato a riva, ha avuto un malore ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Altro salvataggio a Marina di Lesina, nel Foggiano. Un militare 35enne barese, Alessandro Di Rella, ufficiale dell’esercito, ha tratto in salvo mamma e figlio di 12 anni, in difficoltà mentre erano in mare.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.