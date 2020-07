Al via il servizio dei monopattini elettrici in sharing, con i primi furti e danneggiamenti. Polemiche sul mancato distanziamento in spiaggia. Ed ancora, le nuove regole della Regione Puglia per i locali e i viaggi in auto. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 5 luglio. Polemiche sul mancato rispetto del distanziamento in spiaggia

Lunedì 6 luglio. Parte il servizio di monopattini elettrici in città a Bari

Martedì 7 luglio. Due furti e cinque monopattini distrutti in meno di 24 ore

Mercoledì 8 luglio. La Regione Puglia alleggerisce i divieti per i locali e per i viaggi in auto

Giovedì 9 luglio. La spiaggia di Torre Quetta torna in gestione al Comune: si punta a riaprire il prima possibile

Venerdì 10 luglio. Un ponte ciclopedonale per ricollegare due quartieri

Sabato 11 luglio. Tentano il furto di un monopattino, fuggendo in auto

