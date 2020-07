Il Consiglio direttivo dell’ente AC Bari Bat in data 25 maggio 2020, con delibera n. 23 ha stabilito nuova data per le elezioni degli Organi sociali, rinviate per emergenza covid, al giorno 14 luglio 2020 alle ore 7,30, in prima convocazione, presso la sede sociale dell’Ente, via Ottavio Serena n. 26, e, occorrendo, alle ore 9,30 del giorno successivo 15 luglio 2020, in seconda convocazione, presso la stessa sede.

Il testo della delibera, indicante altresì, le modalità di voto, è a disposizione dei Signori Soci presso la Sede dell’Ente in Bari, Via Ottavio Serena n. 26, nonché sul sito dell’ente www.bari.aci.it.

