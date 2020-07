Un 21enne di Fasano ha perso la vita oggi in seguito ad un incidente sulla provinciale tra Monopoli e Alberobello. Non si conosce la vera dinamica del sinistro e si presume il centauro abbia perso il controllo del mezzo per il tratto con doppie curve e sia finito rovinosamente in un fondo agricolo. Sul posto 118, polizia locale e carabinieri per i rilievi.

Foto Vivi La strada

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.