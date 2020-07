Calcinacci sono caduti questa mattina da una palazzina in corso Cavour. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che hanno interdetto l’accesso all’area e messo in sicurezza l’edificio.

