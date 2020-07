Al via da stasera i playoff per la Ssc Bari, allo stadio San Nicola contro la Ternana. La squadra di mister Vivarini torna in campo dopo il lungo stop causato dal lockdown Covid con tante certezze: in attacco il trio Simeri, Antenucci, Laribi. E negli altri reparti l’esperienza di Di Cesare e Bianco. I galletti passerebbero anche con un pareggio per la migliore posizione in classifica nel girone C.

Lo stadio sarà inaccessibile al pubblico. Nelle ultime ore i tifosi hanno allestito degli striscioni all’estreno dell’astronave di Renzo Piano e nelle strade limitrofe per incitare la squadra: “Vogliamo 11 leoni”, “Onorate la maglia”, “Dall Wagnun”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.