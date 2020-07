Superato il lungo lockdown, a Bari riapre anche il Multicinema Galleria di corso Italia con regole stringenti legati alle procedure anti contagio Covid. Si parte dal 15 luglio, data in cui si terranno le prime proiezioni solo nell’Area 4 Palme, la storica sala all’aperto. Data ancora da definire, nel mese d’agosto, per la riattivazione delle altre sale al chiuso.

Ecco alcune regole comunicate dal Multicinema Galleria: “Il nostro sistema di assegnazione dei posti in sala assicura la distanza di 1 metro tra le persone. I componenti dello stesso nucleo familiare, i conviventi e tutte le persone che intrattengono tra loro relazioni sociali abituali non sono soggette al distanziamento interpersonale”.

“Sono stati ripensati gli orari di inizio delle proiezioni e le vie di accesso e deflusso dalla sala per assicurare la distanza di sicurezza.Garantiamo la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti. L’impianto di aerazione favorisce il ricambio d’aria come da normative vigenti”.

“All’interno del cinema sono presenti stazioni di igienizzazione per le mani. Il nostro staff utilizza idonei dispositivi di protezione (mascherine e guanti dove necessario) negli spazi condivisi a contatto con il pubblico”.

Le indicazioni per gli spettatori: “Indossa la mascherina fino al raggiungimento del posto assegnato e comunque ogniqualvolta ti allontani dallo stesso. Mantieni sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri, facendo attenzione all’apposita segnaletica. Privilegia l’acquisto online del biglietto; se invece decidi di acquistarlo in cassa – preferibilmente con carta di credito – dovrai fornire i tuoi dati che conserveremo per 14 giorni”.

