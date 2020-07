Dopo l’apertura delle biblioteche, lo scorso 9 luglio, anche le sedute di laurea, seppur con le massime precauzioni, tornano in presenza a Bari e Taranto per tutta la prossima seconda metà del mese di luglio.

Circa 500 laureandi, con una media giornaliera di 50 aspiranti dottori, popoleranno da domani, martedì, 14 luglio sino al 31 del corrente mese, il campus universitario di Bari, mentre il 16 coinvolgerà la sede di Taranto. Sono previste parallelamente anche sedute di laurea on-line per coloro, che per ragioni logistiche sono impossibilitati a raggiungere le sedi di Bari e Taranto perché, ad esempio all’estero.

Le modalità. Sono due i turni giornalieri, a partire dal 14 luglio: ore 8.30 e ore 16.00. Per la sede di Taranto invece, si comincia alle ore 11.00 (16 luglio). I laureandi dovranno presentarsi al punto di accesso al campus nel giorno ed orario comunicato dalla segreteria studenti con un apposito modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto, contenente l’eventuale indicazione di massimo quattro nominativi di persone facenti parte del proprio gruppo familiare che saranno presenti alla seduta di laurea. Al momento dell’accesso avverrà il controllo della temperatura e, nel caso di necessità, la distribuzione di mascherine.

Il Poliba conserverà per 15 giorni il modulo con i nominativi dei parenti così come previsto dalla normativa. Senza il modulo sottoscritto i parenti dei laureandi non potranno entrare. Gli ospiti seguiranno la seduta di laurea in un area attrezzata presso la piazzetta coperta “Cherubini” del Poliba su maxischermo, mentre il laureando si accomoderà nell’aula indicata. E’ prevista comunque anche la diretta streaming.

