Tornano da oggi e per una settimana (fino al 17 luglio) i mercati settimanali serali. Si comincia da via Portoghese. Le bancarelle saranno allestite dalle 16 alle 21. Dopo via Portoghese, toccherà domani a Carbonara e Palese, mercoledì a Santo Spirito, Torre a Mare e via Caldarola, giovedì piazzale Lorusso e venerdì il San Paolo. Quello del sabato in via Madre Teresa di Calcutta a Poggiofranco, si terrà sempre di mattina.

“Grazie al dialogo mai interrotto con i rappresentanti delle associazioni di categoria – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone -, con l’apertura serale dei mercati per una settimana nei mesi di luglio e agosto diamo riscontro alle richieste avanzate dalle associazioni dei consumatori e da moltissimi cittadini. Poter scegliere cosa acquistare tra le bancarelle dei mercati cittadini negli orari pomeridiani significa evitare di uscire nelle ore più calde e offrire anche a chi lavora di mattina la possibilità di comprare a prezzi convenienti”.

Soddisfatti e speranzosi i commercianti. “I mercati serali – spiega Marco Colella della Fiva Confcommercio – sono un incentivo a fare venire tutta quella clientela che la mattina ad esempio lavora. Sarà un modo per stare insieme, rispettando ovviamente le norme previste dall’emergenza covid”. I mercati serali torneranno anche ad agosto dal 3 al 7.

