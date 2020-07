Dieci euro per un parcheggio in zona Alimini. Dodici euro per una pizza Margherita sullo Ionio. Polemiche dei turisti sul caro prezzo in alcuni stabilimenti balneari e locali in Puglia. “Sorprese. Quelle brutte. Parcheggio 2019: 5 euro. Parcheggio 2020: 10 euro», si legge in un post sui social. A sostenere i consumatori anche l’associazione Sportello dei Diritti.

“Quello scontrino di dieci euro per il parcheggio sta sollevando un’ondata d’indignazione – spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – spero rappresenti solo un abbaglio dei primi caldi estivi. In caso contrario, è bene che intervenga in primo luogo la Guardia di Finanza per verificare se la condotta tenuta dall’impresa in questione sia “regolare” o se un prezzo così alto e che fino a ieri era assolutamente considerato fuori “mercato”, possa essere considerato una scelta aziendale adeguata e legittima”.

