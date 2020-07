È stato inaugurato questa mattina a Foggia, alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Muro della Gentilezza, realizzato dall’Asp “Addolorata” presso Palazzo Sant’Eligio, dove risiede il vecchio stabile di proprietà della stessa azienda di servizi alla persona di Foggia. Si tratta di un luogo – il secondo in città – dove chi vuole può lasciare a disposizione dei più bisognosi capi di abbigliamento ben lavati e stirati, pronti per essere utilizzati. “Dopo il Covid – ha spiegato il presidente dell’Asp “Addolorata”, Patrizia Lusi – queste iniziative sono ancor più necessarie a causa del peggioramento delle condizioni economiche dell’intera comunità. Il muro è lasciato completamente alla gestione della cittadinanza”.

L’iniziativa ha ricevuto il plauso soddisfatto dello stesso governatore Emiliano, che ha sottolineato l’importanza di porre l’attenzione anche alle piccole situazioni di fragilità e bisogno: “Da presidente della Regione – ha spiegato Michele Emiliano – lavorerò fino all’ultimo giorno. Questo lavoro significa dare attenzione anche alle piccole cose, importantissime in un momento di emergenza. La Regione ha messo in campo una manovra da 750 milioni di euro per sostenere tutte le categorie, incluse le singole partite Iva. Questo non ci impedisce di fare una piccola cosa per aiutare chi è in difficolta. Il Pil europeo crolla di 10 punti, ci aspettano anni durissimi, aspettiamo forse una seconda ondata di contagio, occorre avere la squadra compatta, una specie di testuggine romana che deve affrontare il futuro: quello dell’economia e quello della salute. Ringrazio quindi la ASP Addolorata per questo piccolo segno di bellezza che si aggiunge alla città”.

L’inaugurazione del Muro della Gentilezza è stata, inoltre, occasione per il presidente della Regione di incontrare nuovamente il piccolo Potito, il ragazzino che, da solo, aveva manifestato a tutela dell’ambiente nella piazza di Stornarella in occasione del Friday For Future.

