Due squadre dei Vigili del Fuoco di Foggia sono impegnate, da questa mattina, per domare un incendio che sta interessando il vecchio Hotel President nella periferia della città. Le fiamme si sono propagate nel primo piano della struttura di viale degli Aviatori, ormai in stato di abbandono e utilizzata come riparo da alcuni senzatetto della zona.

Stando alle testimonianze di alcuni cittadini, sarebbero stati proprio loro a dare l’allarme alla vista del fumo e delle fiamme nella struttura, che durante la mattinata sono state alimentate dal forte vento. Gli uomini del 115 sono ora al lavoro per ispezionare anche gli altri due piani dell’ex albergo e scongiurare che nel rogo siano state coinvolte persone.

Non è la prima volta che la vecchia sede dell’Hotel President, che vige in uno stato di grave degrado, è protagonista di incendi, a cui conseguono anche rallentamenti alla viabilità a causa delle dense nubi di fumo sprigionate nella zona limitrofa.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.