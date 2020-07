Fine partita con un pareggio. Bari si qualifica per la semifinale dei playoff. Affronterà la Carrarese venerdì 17 luglio.

Pareggio della Ternana con Vantaggiato.

Espulso un giocatore della Ternana Palumbo. Pochi minuti prima espulso anche l’allenatore del Ternana, Fabio Gallo, per proteste.

Ricomincia il secondo tempo al San Nicola. Bari in vantaggio.

Finisce con il Bari in vantaggio il primo tempo

Al 28 esimo calcio di rigore per il Bari: goal di Antenucci.

Formazioni. Torna il calcio giocato allo stadio San Nicola dopo il lungo lockdown. Con la sfida secca tra Bari e Ternana per accedere alla semifinale dei playoff della Serie C: ai galletti basterebbe anche un pareggio per superare la sfida grazie al miglior piazzamento in classifica, gli umbri arrivano nel capoluogo pugliese dopo la convincente vittoria in trasferta a Monopoli.

In attacco confermato il trio Simeri, Antenucci e poco dietro Laribi. In difesa Vivarini si affida all’esperienza del capitano Di Cesare. Sulla mediana titolare Hamlili. La Ternana ha tanti ex baresi, in primis Marino Defendi. Lo stadio San Nicola è inaccessibile ai tifosi per le limitazioni Covid ma si segnalano gruppi di supporter all’esterno. Ecco le formazioni ufficiali.

Bari-Ternana (4-3-1-2): Frattali, Ciofani, Sabbione, Di Cesare (c), Costa, Hamlili, Bianco, Scavone, Laribi, Antenucci, Simeri

A disp.: Marfella, Perrotta, Pinto A., Costantino, Corsinelli, D’Ursi, Folorunsho, Schiavone, Stasi, Berra, Terrani, Maita

All’inizio della gara osservato un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime della pandemia di COVID-19.

In particolare SSC Bari vuole ricordare con grande affetto: Luca Tarquinio Coletta (tifoso), Giuseppe Maurizio Pinto (tifoso), Pino Petruzzelli (tifoso).E ancora: InnocenzoDonina,Pierluigi Consonni,Gigi Frisini, e Giannina Sanchioni (madre di Mr. Cornacchini). Un saluto speciale anche al maestro Ennio Morricone, scomparso di recente: le squadre sono entrate con la musica “C’era una volta in America”.

