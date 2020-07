Tutto pronto ad Alberobello per il «Summer lights» 2020. Ogni sera, fino a fine settembre, le luci illumineranno tutti i trulli della zona Monti, il Trullo Sovrano e il Belvedere. Per tutta l’estate le meravigliose abitazioni a forma di cono della capitale dell’Unesco si accenderanno in un tripudio di colori e giochi di luce che renderanno ancora più magica Alberobello.

L’illuminazione sui trulli è realizzata dal Comune in collaborazione con ENGIE Italia, l’azienda che dal 1° aprile 2018 gestisce il servizio di pubblica illuminazione di Alberobello, e Unique Eventi. Quest’anno, oltre alle tradizioni luci, ci saranno installazioni luminose dedicate a Raffaello in occasione dei 500 anni dalla morte del pittore, una delle figure più importanti del Rinascimento.

«Ringraziamo ENGIE per averci fornito le luci che illumineranno i nostri trulli – dice l’assessore al Turismo, Antonella Ivone –. Un grande grazie anche a Unique Eventi per la collaborazione. Anche per questa estate abbiamo voluto il «Summer lights» affinché le luci «accendessero» un segnale di speranza dopo il difficile periodo di lockdown e in questa fase di lenta e combattiva ripresa. Due anni fa le installazioni luminose furono dedicate a Klimt, l’anno scorso al genio di Leonardo, quest’anno ad un altro grandissimo pilastro dell’arte italiana. Come ogni estate le luci renderanno ancora più speciale e più magica Alberobello nel segno del principio che da sempre ci muove: l’accoglienza migliore ai tanti visitatori e turisti che ogni anno ci scelgono e che già in queste prime serate d’estate ci hanno onorato della loro presenza».

