Amiu Puglia sta effettuando interventi straordinari di lavaggio su tutto il territorio cittadino. Si tratta di azioni mirate che interessano le strade, i marciapiedi e le postazioni di cassonetti che, anche quest’anno, si sono rese necessarie alla luce dell’aumento delle temperature. I primi interventi hanno riguardato il lungomare Di Crollalanza, le piazze circostanti e via Sparano. Oggi in azione in piazza Garibaldi. “Questi interventi sono straordinari, interesseranno, mano mano, tutto il territorio cittadino”, assicurano dall’Amiu.

Tra le zone per le quali viene richiesta una presenza maggiore dell’Amiu c’è il lungomare di San Girolamo, mai lavato da mesi: la pavimentazione è piena di strisce di sporcizia, di macchie lasciate dalle bevande lasciate cadere da chi sosta di sera sui muretti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.