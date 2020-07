“Mancano regole certe” per riaprire le scuole in presenza in sicurezza a settembre sull’aumento degli organici e sugli spazi. “Tutto viene demandato a tavoli tecnici e a responsabilità individuali dei dirigenti scolastici i quali sono stati lasciati letteralmente soli”.

Gianni Verga, segretario generale Uil Scuola Puglia, spiega così la protesta dei dirigenti scolastici di tutta la regione arrivati oggi a Bari, davanti alla sede dell’ufficio scolastico regionale.Hanno manifestato allestendo una finta aula di lezione con banchi e sedie posizionati per strada. In Puglia i docenti sono circa 58 mila per oltre 500 mila studenti. “Ne servono almeno 15 mila in più” dice Verga.

“Chiediamo – continua il segretario Uil – presìdi sanitari all’interno di ciascuna scuola o almeno su reti di scuole. Chiediamo un organico aggiuntivo almeno del 40%, in misura straordinaria solo per il prossimo anno scolastico, tra docenti e personale Ata”. Ansa

