Chi viaggia in aereo da domani potrà imbarcare il bagaglio a mano. Il divieto imposto il 26 giugno scorso per trolley e borsoni da sistemare sulle cappelliere, sarà eliminato dal nuovo Dpcm (il decreto del presidente del Consiglio) in vigore alla mezzanotte. Ad anticipare la decisione è il Corriere della Sera.

Altre novità sono previste anche per i treni: se le poltrone sono in verticale — e si può contare sul sistema di aerazione “rinnovata” — la distanza tra i passeggeri potrà essere inferiore al metro. Le riaperture previste per discoteche al chiuso, fiere, sagre, eventi pubblici, slittano infatti di altre due settimane ma resta alle Regioni l’autonomia decisionale sulla riattivazione degli eventi serali, come stabilito dal governatore della Puglia Michele Emiliano.

