“E’ stata una sofferenza per me e per tutti i tifosi”. Il sindaco di Bari Antonio Decaro commenta così l’1-1 tra la squadra di mister Vivarini e la Ternana, un pareggio che ha consentito ai biancorossi di accedere alla semifinale playoff di Serie C.

“Eravamo sull’1 a 0 – prosegue nel video in basso Decaro – la Ternana era in 10 ma abbiamo rischiato, anche perché era la prima partita dopo 4 mesi e 4 giorni precisamente. Spero nella riapertura dello stadio San Nicola al pubblico, il comitato tecnico scientifico ci sta lavorando da tempo ma non so se ce la facciamo già per venerdì prossimo o per la finale se sarà giocata nel capoluogo pugliese. Speriamo di vincere la finale”.

