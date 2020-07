Indifferenza e assenza di rispetto per il servizio comunale di monopattini elettrici in sharing, l’idea di condividere la mobilità sostenibile tra cittadini voluta dal sindaco di Bari Antonio Decaro. Nel video in basso sono stati ripresi nella serata di ieri quattro ragazzi che sono saliti in contemporanea contrariamente ad ogni regola sul monopattino del brand Helbiz. Tra risate e schiamazzi la scena è stata ripresa nella centralissima piazza del Ferrarese: “E’ incredibile”, commentano i residenti.

Potrebbe essere “solo” una bravata. Ma preoccupano le segnalazioni tra bici e monopattini elettrici che sfrecciano superando semafori rossi e stop senza osservare il codice della strada. L’ultimo tragico episodio si è verificato questa mattina a Barletta, con la morte di tre giovanissimi che viaggiavano in contemporanea sulla bici elettrica travolta da un’automobile.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.