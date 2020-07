Sono stati travolti da un furgone mentre si trovavano in tre a bordo di una bicicletta a pedalata assistita. Sono morti così, all’alba di questa mattina, tre giovani che percorrevano un tratto della strada statale 170 che collega Barletta ad Andria, a bordo del mezzo elettrico su due ruote.

Il conducente del furgone coinvolto nell’impatto si è fermato subito per prestare soccorso ai ragazzi, ma si è presto reso conto che per due di loro non c’era più nulla da fare. Come riportato da Telenorba, il terzo, un giovane di soli 17 anni, è morto poso dopo all’ospedale Bonomo di Andria, dove era stato trasportato d’urgenza dopo il tragico schianto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli opportuni rilievi, mentre il tratto di strada, in direzione Andria, è stato chiuso al traffico dagli operatori dell’Anas.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.