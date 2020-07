La Polizia di Stato, a Monopoli, in zona Capitolo, ha denunciato in stato di libertà quattro cittadini serbi, per ricettazione di merce di presumibile provenienza furtiva. Nell’ambito dei controlli, tesi al contrasto dei reati contro il patrimonio, i poliziotti hanno proceduto al controllo di un camper, equipaggiato come un negozio di oggetti utilizzabili in campeggio ed al mare: radio, lampade, chiavette usb, custodie in plastica per tablet, cartucce per toner, depilatori, auricolari, bilance e diversi altri oggetti elettronici, per un valore approssimativo di circa 1500 euro.

In assenza di documenti di acquisto degli oggetti o di qualsivoglia altra documentazione attestante la liceità del possesso della merce, si è proceduto al sequestro; gli accertamenti esperiti, inoltre, hanno consentito di appurare che dei quattro deferiti, tre annoveravano precedenti di Polizia. Per tutti è scattata anche la procedura della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Monopoli per tre anni.

