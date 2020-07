Troppe persone in pista, quasi mille, 600 in più rispetto alla capienza prevista e 800 in più rispetto alla normativa anti covid. La questura di Brindisi ha quindi chiuso per cinque giorni un noto locale – discoteca sul litorale di Ostuni. Il provvedimento è stato emesso dopo un controllo nel locale notturno da parte degli agenti del commissariato di polizia di Ostuni.

Contestata anche la violazione dell’ordinanza comunale sugli orari di diffusione della musica e sulla somministrazione di alcolici ai minori. “Ad aggravare ulteriormente la condizione di assembramento che caratterizzava l’evento ricreativo in atto, si è registrata anche la necessaria chiamata al 118 per soccorrere un giovane colto da malore”. Si legge nella nota della questura.

(foto pixabay)