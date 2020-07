Vagava per il centro abitato di Terlizzi e, fermato dai Carabinieri della locale Tenenza, è stato trovato in possesso di due pistole e di un fucile da caccia calibro 12.

Le pistole, regolarmente detenute dall’uomo – che, tuttavia, non era autorizzato a portarle fuori da casa, erano indossate in cinta, mentre il fucile, con matricola abrasa e, dunque, clandestino, era occultato in una busta di cellophane dietro il sedile dell’auto.

A seguito del fermo, i Carabinieri hanno approfondito i controlli amministrativi presso l’abitazione del 50enne, riscontrando anche violazioni di altro tipo. In accordo con la Procura della Repubblica di Trani, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione e porto illegale di armi e condotto presso la casa circondariale di Trani.

