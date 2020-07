La scuola cani salvataggio nautico di Bari perde un pezzo del suo cuore, con la scomparsa improvvisa di Texas. “Oggi tutti noi, la cittadinanza di Bari che ti ha conosciuto durante il servizio di salvataggio sulla spiaggia di Pane e pomodoro e l’amministrazione comunale, piangiamo un essere speciale che ha donato grandi emozioni e tanta dolcezza”, scrivono i compagni di vita Francesco e Federica.

I cani bagnino che hanno un peso non inferiore ai 25 kg (Golden, Labrador e Terranova) insieme ai volontari baresi vigilano sul bagnasciuga tra giochi formativi e la curiosità dei più piccoli. Texas era uno di loro: “Hai goduto di quel mare che tanto amavi, sostenuto da un compagno di vita che ha anteposto i tuoi bisogni ai suoi, accompagnandoti in questa grande avventura”. In basso il video della scorsa estate.

