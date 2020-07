Come limitare il consumo di bottigliette e bicchieri di plastica nelle scuole? Il Comune di Bari ha pubblicato l’accordo quadro biennale per l’affidamento dei “servizi di ispezione e disinfezione delle reti idrico sanitarie a servizio delle strutture scolastiche comunali”

Un bando di pulizia e disinfezione delle cisterne di accumulo di acqua potabile da 240mila euro finalizzato al controllo, prevenzione e contenimento dei rischi da agenti microbiologici come la legionella. Un genere di batteri gram-negativi aerobi che possono proliferare negli ambienti acquatici naturali e artificiali con effetti negativi per la salute tra febbre o polmonite.

“E’ il modo migliore per abbattere il consumo di plastica in circa 120 istituti scolastici oltre agli uffici – ha spiegato l’assessore Pietro Petruzzelli – in questo modo avremo la sicurezza per studenti e insegnanti di poter bere l’acqua dal rubinetto con analisi microbiologiche dettagliate caso per caso”.

Foto Flickr

