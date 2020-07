Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate e una si è ribaltata in corso Cavour. Sul posto la polizia locale che ha effettuato i rilievi e chiuso temporaneamente al traffico la strada. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Beatillo. Sul posto anche il 118. I due veicoli sono andato distrutti. Ci sono feriti ma non in gravi condizioni, trasportati in ospedale in codice verde. (Foto copyright Borderline24)

