La Asl Bari, in vista del periodo di ferie estive, assume nuovo personale per i pronto soccorso con un bando dedicato a medici non specialisti. Sono 30 i posti a disposizione con contratti sino al 31 dicembre riservato a laureati in Medicina e chirurgia, iscritti agli Ordini professionali e a quanti hanno l’abilitazione all’esercizio della professione medica.

I vincitori saranno inseriti nei reparti di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza degli ospedali di Bari e provincia per prevenire e fronteggiare eventuali criticità legate al periodo estivo e per dare supporto agli specialisti in servizio, specie nella gestione del pre triage e nella presa in carico di codici bianchi e verdi, o per pazienti che necessitano di trasporto secondario.

