Monopattini lasciati in mezzo alla strada, sulle fioriere, sui bidoni dell’immondizia. Il bilancio di come vengono abbandonati questi mezzi elettrici è puntuale ogni mattina sui social: cittadini li ritrovano ovunque, spostati da incivili. Altri non si trovano, nonostante siano indicati dalla mappa: c’è chi sospetta che vengano nascosti nelle abitazioni. Insomma il servizio di monopattini in sharing piace, registra centinaia di corse la giorno, ma continua ad essere vittima di incivili.

(foto Facebook)

