Una App per curare a casa i pazienti affetti da demenza. A ideare il progetto di telemedicina della Asl Bari, il Centro di salute mentale di Mola di Bari, arrivato tra i finalisti del concorso nazionale, Open Innovation in Salute bandito da PROMIS (Progetto Mattone Internazionale Salute), organizzazione che promuove la Sanità delle Regioni italiane in Europa e nel mondo.

Il progetto “Care2Dem” prevede lo sviluppo di una applicazione per tablet dedicata al paziente affetto da demenza e di una App di supporto per il caregiver, cioè chi se ne occupa. L’applicazione consente di svolgere sedute di stimolazione cognitiva a casa che vengono personalizzate sulle esigenze della persona. Le funzionalità dell’App, infatti, possono anche essere adattate alle riserve cognitive del paziente da parte dei medici di riferimento. “L’applicazione è il risultato di una programmazione molto complessa e articolata ma che risulta di facile accesso per l’utente – spiega Alfredo Sgaramella, direttore del Csm di Mola e responsabile della Unità di valutazione Alzheimer – serve a stabilire un contatto con paziente e caregivers, ma non solo, è in grado di trasferire un processo di riabilitazione neuro cognitiva da remoto: si possono ad esempio eseguire esercizi a distanza neuro riabilitativi, al termine dei quali il medico riceve un report e procede successivamente al recall telefonico o ad un appuntamento in presenza se è necessario”. L’aspetto innovativo di questo sistema non risiede solo nella stimolazione cognitiva multi-dominio ma anche nella completa personalizzazione della app sul paziente.

