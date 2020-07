Un rapporto Istat-Iss sull’impatto del Sars-CoV-2 sulla mortalità ha stabilito che nell’89% dei decessi di persone positive al test, l’infezione da coronavirus è la causa direttamente responsabile anche se sovrapposta ad altri problemi di salute.

Significa che 9 italiani su 10 ricoverati tra febbraio e maggio in ospedale per Covid e deceduti sono stati vittime del Coronavirus, anche se avevano altre patologie pregresse. Quindi, è presumibile che le cose sarebbero andate diversamente senza il contagio. Il restante 11% dei pazienti sono morti invece a causa di altre malattie di cui soffrivano che avrebbero potuto condurli al termine della vita anche se nel frattempo non fosse subentrato lo tsunami del Covid e non ne fossero stati contagiati.