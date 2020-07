Manifestazione in corso questa mattina davanti agli uffici della Procura di Bari, in via Dioguardi, promossa dal comitato indipendente dei soci e azionisti della Banca popolare di Bari. Su un cartellone che è stato affisso davanti alla Procura si legge un plauso alle attività di indagine condotte dal pm Rossi e dal suo pool. I manifestanti chiedono verità sul crac della Popolare di Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.