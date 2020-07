Dalle prime ore della mattina, i Finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari stanno eseguendo un’ordinanza – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trani, su richiesta di questa Procura – applicativa di 3 misure cautelari personali (di cui due custodie in carcere e una degli arresti domiciliare) nei confronti di 3 soggetti ritenuti responsabili di concorso in rapina aggravata e in porto illegale di arma comune da sparo.

I destinatari dell’ordinanza sono gravemente indiziati di avere effettuato, lo scorso 11 gennaio 2020 a Corato (BA), una rapina a mano armata presso l’esercizio commerciale con insegna “Compro oro e argento” unitamente a una quarta persona non ancora identificata, che ha consentito loro di impossessarsi di denaro, monili in oro e pietre preziose per un valore complessivo di circa 15 mila euro.

