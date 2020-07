In un mese, la polizia locale ha elevato 300 multe a carico di conducenti di monopattino per trasporto di passeggero a bordo, per guida senza casco dei minori di anni 18, per conducenti minori di anni 14, per circolazione sui marciapiedi e attraversamento di intersezione con semaforo rosso.

Da giugno si è registrato un considerevole aumento dell’utilizzo dei monopattini elettrici in considerazione anche del servizio di sharing sbarcato in citta nei primi giorni di luglio. Un fenomeno sicuramente positivo per decongestionare il traffico cittadino ma che rischia di determinare pesanti conseguenze nel caso in cui il mezzo sia guidato in spregio alle regole. Solo nella serata di ieri sono “fioccate” ben 21 sanzioni.

