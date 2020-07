Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo, ieri pomeriggio la Squadra Mobile di Bari ha tratto in arresto un pregiudicato che, nell’ambito di una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di armi, è stato trovato in possesso di una pistola marca Bernardelli, cal. 6.35, con 5 cartucce.

L’arma era occultata negli indumenti intimi che l’ignara suocera dell’uomo, allettata, indossava in quel momento. Uno stratagemma probabilmente utilizzato per evitare che la Polizia, in occasione di eventuali perquisizioni, potesse trovare la pistola; all’atto del rinvenimento, l’uomo non ha potuto far altro che assumersene la “paternità”.

L’uomo è stato condotto nel carcere di Bari per possesso illegale di arma comune da sparo con relativo munizionamento.

Foto di repertorio

