Un’altra storica attività commerciale abbassa per sempre la saracinesca a Bari, parliamo della cartoleria Favia in piazza Umberto. Il cartello di avviso recita “chiuso per inventario”, di fatto termina qui l’attività commerciale avviata nel 1876. Come anticipato da Barinedita.

Specializzato in modellismo, ha anche rifornito le scuole e gli studenti degli articoli di cancelleria. Addio quindi ad un altro punto vendita storico della città di Bari.

