“Gli addetti alla manutenzione, non curanti dell’eccesso di plastica fra gli arbusti, passano col tagliaerba sull’aiuola, sminuzzando tutta la spazzatura – in gran parte plastica – e rendendola altamente volatile. Tutto questo a pochi metri dalla costa”. La segnalazione arriva da un lettore di Borderline24, che in un video (in basso) ha ripreso alcuni istanti dell’intervento di manutenzione e pulizia della rotatoria nella zona dell’entrata monumentale della Fiera del Levante a Bari.

“Dove pensate che vada a finire tutta questa plastica resa ormai a piccoli brandelli, in una giornata con un po’ di vento? Mi sembra assurdo, si spendono milioni per cercare di tenere pulito i mari e per educare la gente al riciclo, e poi l’amministrazione comunale barese fa questo”, il suo commento.

