67′ Escono Di Cesare e Costantino, dentro Costa e Simeri

Riprende la partita con un cambio in casa Bari: Maita al posto di Hamlili

Fine primo tempo

19′ GOOOLLLLLLL Di Cesare: la sblocca il capitano, colpo di testa preciso da azione da calcio d’angolo

Molte novità ed esclusioni eccellenti nel Bari che tra mezz’ora affronterà al San Nicola la Carrarese, partita che vale la finale dei play off promozione per saliere in serie B. Mister Vivarini getta nella mischia dall’inizio l’attaccante Costantino, che sino ad oggi aveva collezionato pochissimi minuti, a lascia in panca Simeri; fuori anche Costa per Perrotta e Bianco, sostituito in cabina di regia da Schiavone,

Ecco l’undici titolare:

Frattali, Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Hamlili, Schiavone, Scavone; Laribi; Antenucci, Costantino.